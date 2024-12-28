KASKİ'den Pınarbaşı'ya yeni içme suyu hattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Pınarbaşı ilçesinde içme suyu iletim kapasitesini artırmak için 4 milyon 750 bin TL maliyet ile yeni hat imalatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininden sorunsuz altyapı ağının oluşumuna kadar altyapı kavramına giren bütün konularda örnek alınan yatırımların KASKİ aracılığıyla devam ettiğini belirtti.

Kayseri'nin sağlam ve modern altyapıda akla ilk gelen büyükşehirlerden olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti: "Şehrimizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını büyükşehirlere yakışır şekilde inşa ediyoruz. Mevcut altyapıyı güçlendirmek için yeni projeler ile aralıksız çalışıyoruz. Bu kapsamda Pınarbaşı ilçemize bağlı Kızıldere Mahallesi ile Azizler ve Tahtalı mezralarında su iletimini yeterli seviyeye ulaştırmak için toplam 4125 metre hat imalatı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca iş kapsamında 10 metreküplük prefabrik dağıtım deposu imalatı da yapılıyor."