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        KASKİ'den Pınarbaşı'ya yeni içme suyu hattı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Pınarbaşı ilçesinde içme suyu iletim kapasitesini artırmak için 4 milyon 750 bin TL maliyet ile yeni hat imalatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 14:27 Güncelleme: 28.12.2024 - 16:01
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        KASKİ'den Pınarbaşı'ya yeni içme suyu hattı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Pınarbaşı ilçesinde içme suyu iletim kapasitesini artırmak için 4 milyon 750 bin TL maliyet ile yeni hat imalatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininden sorunsuz altyapı ağının oluşumuna kadar altyapı kavramına giren bütün konularda örnek alınan yatırımların KASKİ aracılığıyla devam ettiğini belirtti.

        Kayseri'nin sağlam ve modern altyapıda akla ilk gelen büyükşehirlerden olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Şehrimizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını büyükşehirlere yakışır şekilde inşa ediyoruz. Mevcut altyapıyı güçlendirmek için yeni projeler ile aralıksız çalışıyoruz. Bu kapsamda Pınarbaşı ilçemize bağlı Kızıldere Mahallesi ile Azizler ve Tahtalı mezralarında su iletimini yeterli seviyeye ulaştırmak için toplam 4125 metre hat imalatı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca iş kapsamında 10 metreküplük prefabrik dağıtım deposu imalatı da yapılıyor."

        Büyükkılıç, ilçede içme suyu iletim kapasitesini artırmak için yapılan işlerin 4 milyon 750 bin TL maliyeti olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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