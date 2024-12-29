İçişleri Bakanlığının desteklediği "Lezzet Atölyesi" projesi tamamlandı

Kayseri'de, İçişleri Bakanlığının destek verdiği "Lezzet Atölyesi" projesi kapsamında aşçılık ve pastacılık eğitimini tamamlayan kursiyerler, hünerlerini sergiledi.

Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen programda, 13 kursiyer hazırladıkları pasta ve yemeklerle ev ve ülke ekonomisine katkı sunmaya hazırlanıyor.

Atölyede 13 kursiyere aşçılık ve pastacılık eğitimi verildiğini ifade eden Çetin, kursiyerlerin 178 saat eğitim aldığını belirtti.

Proje kapsamında verilen eğitimlerin kendisine faydalı olduğunu ifade eden Mustafayev, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Azerbaycanlı kursiyer Elsevar Mustafayev de restoran açmayı planladığından dolayı projeye katıldığını söyledi.

Projenin istihdam odaklı olduğunu kaydeden Çetin, eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceğini ve belgenin Avrupa Birliği tarafından da tanınacağını belirtti.

Üniversite mezunu Sena Aslan ise aşçılık alanında birden fazla yemek yapmayı öğrendiğini, projenin kendisi için yararlı olduğunu belirtti.

Hiç bilmediği pastaları yapmayı öğrendiğini aktaran Aslan, "Bilmediğimiz çoğu yemeği burada yapmayı öğrendim diyebilirim. Hamur açmayı, yumurta kırmayı bile öğrenmemiş bazı arkadaşlarımız vardı. Çoğu şeyi hepimiz burada öğrendik." diye konuştu.