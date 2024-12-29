Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        İçişleri Bakanlığının desteklediği "Lezzet Atölyesi" projesi tamamlandı

        Kayseri'de, İçişleri Bakanlığının destek verdiği "Lezzet Atölyesi" projesi kapsamında aşçılık ve pastacılık eğitimini tamamlayan kursiyerler, hünerlerini sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 16:26 Güncelleme: 29.12.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakanlığının desteklediği "Lezzet Atölyesi" projesi tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de, İçişleri Bakanlığının destek verdiği "Lezzet Atölyesi" projesi kapsamında aşçılık ve pastacılık eğitimini tamamlayan kursiyerler, hünerlerini sergiledi.

        Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen programda, 13 kursiyer hazırladıkları pasta ve yemeklerle ev ve ülke ekonomisine katkı sunmaya hazırlanıyor.

        İçişleri Bakanlığınca desteklenen istihdam odaklı projeyle aşçılık ve pastacılık eğitimi verilen kursiyerlerin iş hayatına kazandırılması amaçlanıyor.

        Proje koordinatörü Orhan Çetin, gazetecilere, projenin okul dışında kalan dezavantajlı gençlere yönelik hazırlandığını dile getirdi.

        Atölyede 13 kursiyere aşçılık ve pastacılık eğitimi verildiğini ifade eden Çetin, kursiyerlerin 178 saat eğitim aldığını belirtti.

        Projenin istihdam odaklı olduğunu kaydeden Çetin, eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceğini ve belgenin Avrupa Birliği tarafından da tanınacağını belirtti.

        Azerbaycanlı kursiyer Elsevar Mustafayev de restoran açmayı planladığından dolayı projeye katıldığını söyledi.

        Proje kapsamında verilen eğitimlerin kendisine faydalı olduğunu ifade eden Mustafayev, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Üniversite mezunu Sena Aslan ise aşçılık alanında birden fazla yemek yapmayı öğrendiğini, projenin kendisi için yararlı olduğunu belirtti.

        Hiç bilmediği pastaları yapmayı öğrendiğini aktaran Aslan, "Bilmediğimiz çoğu yemeği burada yapmayı öğrendim diyebilirim. Hamur açmayı, yumurta kırmayı bile öğrenmemiş bazı arkadaşlarımız vardı. Çoğu şeyi hepimiz burada öğrendik." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından eğitimini tamamlayan 13 kursiyere plaket ve sertifikaları verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        En-Nesyri için geliyorlar!
        En-Nesyri için geliyorlar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        "Uzaylılar aramızda"
        "Uzaylılar aramızda"
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Yeni yılı Erciyes'te geçirecek Polonyalı turistler charter seferiyle Kayser...
        Yeni yılı Erciyes'te geçirecek Polonyalı turistler charter seferiyle Kayser...
        Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kayseri'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        KAYSERİ Bilim Merkezi 2024'te 134 bin kişiyi ağırladı
        KAYSERİ Bilim Merkezi 2024'te 134 bin kişiyi ağırladı
        Kayseri'de 7,6 milyon makaron ve 900 kilo tütün ele geçirildi
        Kayseri'de 7,6 milyon makaron ve 900 kilo tütün ele geçirildi