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        Kayseri ve ilçelerinde polis asayiş uygulaması yaptı

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve 16 ilçede yeni yıl nedeniyle asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 00:27 Güncelleme: 01.01.2025 - 00:27
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        Kayseri ve ilçelerinde polis asayiş uygulaması yaptı
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        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve 16 ilçede yeni yıl nedeniyle asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Yılbaşı kutlamalarının huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla yapılan uygulamaya, 429 yaya devriyesi, 191 resmi ve sivil ekip, 108 trafik ekibi, 8 çevik kuvvet timi, 3 dron ekibiyle toplam 2 bin 856 personel katıldı.

        Uygulamada, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edildi, alkol kontrolünün yanı sıra şüphelilerin araç ve üst aramaları yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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