Kayseri ve ilçelerinde polis asayiş uygulaması yaptı

Uygulamada, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edildi, alkol kontrolünün yanı sıra şüphelilerin araç ve üst aramaları yapıldı.

Yılbaşı kutlamalarının huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla yapılan uygulamaya, 429 yaya devriyesi, 191 resmi ve sivil ekip, 108 trafik ekibi, 8 çevik kuvvet timi, 3 dron ekibiyle toplam 2 bin 856 personel katıldı.

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