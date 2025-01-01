Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan'da yol bakım ve onarımı yapıyor

İlçeye bağlı Çiftlik Mahallesi'nde doğal gaz geçişleri nedeniyle bozulan muhtelif caddelerde de yollarının sıcak asfalt öncesi gerekli bakım ve onarım çalışması başlatılırken, hava koşullarına göre sıcak asfalt yapılması planlanıyor.

Öte yandan, ilçe merkezi ile Palas Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda DSİ sulama kanal geçişleri ve çeşitli nedenlerle bozulan yolda onarım çalışması sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde doğal gaz geçişi nedeniyle bozulan ve yoğun trafik hacmine sahip yaklaşık 1 kilometrelik yolda, asfalt kazıma makinalarıyla eskiyen kaplamalar kazılarak altyapısı güçlendirilen yolda asfaltlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan'da ilçe merkez ile mahalle yollarında bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

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