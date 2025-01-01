Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan'da yol bakım ve onarımı yapıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan'da ilçe merkez ile mahalle yollarında bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 12:23 Güncelleme: 01.01.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan'da yol bakım ve onarımı yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan'da ilçe merkez ile mahalle yollarında bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde doğal gaz geçişi nedeniyle bozulan ve yoğun trafik hacmine sahip yaklaşık 1 kilometrelik yolda, asfalt kazıma makinalarıyla eskiyen kaplamalar kazılarak altyapısı güçlendirilen yolda asfaltlama çalışması gerçekleştiriliyor.

        Öte yandan, ilçe merkezi ile Palas Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda DSİ sulama kanal geçişleri ve çeşitli nedenlerle bozulan yolda onarım çalışması sürüyor.

        İlçeye bağlı Çiftlik Mahallesi'nde doğal gaz geçişleri nedeniyle bozulan muhtelif caddelerde de yollarının sıcak asfalt öncesi gerekli bakım ve onarım çalışması başlatılırken, hava koşullarına göre sıcak asfalt yapılması planlanıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        Megakentte trafik yüzde 1!
        Megakentte trafik yüzde 1!
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları

        Benzer Haberler

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024'te birçok proje ve yatırıma imza attı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024'te birçok proje ve yatırıma imza attı
        Kayseri'de "Aile ve Değerler" konferansı verildi
        Kayseri'de "Aile ve Değerler" konferansı verildi
        Kayseri'de 'Yılbaşı' denetimi gerçekleştirildi
        Kayseri'de 'Yılbaşı' denetimi gerçekleştirildi
        Kayseri ve ilçelerinde polis asayiş uygulaması yaptı
        Kayseri ve ilçelerinde polis asayiş uygulaması yaptı
        Kayseri'de aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de aranan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı