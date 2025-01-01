Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024'te birçok proje ve yatırıma imza attı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında altyapıdan sosyal hizmetlere, eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda proje ve yatırımlara imza attı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, akıllı şehir projeleriyle dijitalleşen kentte ulaşım altyapısı, turizm, çevre dostu projeler ve sosyal yaşamda önemli adımlar atıldı.

Bu kapsamda Büyükşehir Sanat Galerisi ile Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Havuz Kompleksi hizmete açıldı, Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.