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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024'te birçok proje ve yatırıma imza attı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında altyapıdan sosyal hizmetlere, eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda proje ve yatırımlara imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 12:26 Güncelleme: 01.01.2025 - 12:26
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024'te birçok proje ve yatırıma imza attı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında altyapıdan sosyal hizmetlere, eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda proje ve yatırımlara imza attı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, akıllı şehir projeleriyle dijitalleşen kentte ulaşım altyapısı, turizm, çevre dostu projeler ve sosyal yaşamda önemli adımlar atıldı.

        Bu kapsamda Büyükşehir Sanat Galerisi ile Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Havuz Kompleksi hizmete açıldı, Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

        RHG Enertürk Enerji Stadyumu yenilenerek yeni sezona hazır hale getirildi, 500 milyon lira yatırımla 58 yeni iş makinesi alındı.

        16 ilçede çiftçilere 18 milyon lira değerinde 300 ton nohut, "Hobim Arıcılık" projesi kapsamında ise 500 üreticiye 1000 arılı kovan dağıtıldı.

        Yüzde 63,42 oranla toplam bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediye olarak 30 büyükşehir arasında ilk sırada yer aldığı açıklanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kenti her alanda kalkındırmayı 2025 yılında da sürdürmeyi hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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