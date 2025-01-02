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        Kayseri'de bıçaklı kavgada 19 yaşındaki genç yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 19 yaşındaki genç ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 00:57 Güncelleme: 02.01.2025 - 01:10
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        Kayseri'de bıçaklı kavgada 19 yaşındaki genç yaralandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 19 yaşındaki genç ağır yaralandı.

        Gesi Fatih Mahallesi Şehit Hakan Türk Caddesi'nde, H.B. ile M.A.M. (19) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, H.B., M.A.M.'ı bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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