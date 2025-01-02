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        Kayseri'de yüksek kar vaadiyle dolandırıldıklarını öne süren 6 kişi suç duyurusunda bulundu

        Kayseri'de, kripto para ticareti yapan şirkete kar vaadiyle yatırdıkları paralarını alamadıklarını iddia eden 6 kişi, suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:07 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:57
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        Kayseri'de yüksek kar vaadiyle dolandırıldıklarını öne süren 6 kişi suç duyurusunda bulundu
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        Kayseri'de, kripto para ticareti yapan şirkete kar vaadiyle yatırdıkları paralarını alamadıklarını iddia eden 6 kişi, suç duyurusunda bulundu.

        Kripto hesaplarına para yatıran müşterilerine her ay yüzde 15 kar vereceklerini öne süren bir şirket tarafından dolandırıldıkları iddiasında bulunan 6 kişi, suç duyurusunda bulunmak üzere Kayseri Adliyesi'ne geldi.

        Mağdurlardan Celal Yeniyurt, adliye önünde, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, söz konusu şirkete 571 bin lira para kaptırdığını iddia etti.

        Her ay yatırdığı paranın yüzde 15 faizini almak, 6 ay sonra da paranın tamamını çekmek şartıyla anlaşma yapmasına rağmen, şirket yöneticilerinin çeşitli bahanelerle sürekli kendisini oyaladığını öne süren Yeniyurt, parasını alamadığını ifade etti.

        Adana ve Kahramanmaraş'ın aralarında bulunduğu birçok ilde mağdurlar olduğunu sonradan öğrendiğini dile getiren Yeniyurt, şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

        Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise sanal para piyasasına ilişkin yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Bunlar rahat rahat bu şirketleri açamamalı ve para toplayamamalı. Şikayetçi olmak lazım. Binlerce insan var bu şirketlerde dolandırılan. Ben bununla sınırlı kaldığını zannetmiyorum. Çünkü söylemeyen, şikayetçi olmayan çok insan var." dedi.

        Konuşmaların ardından 6 kişi savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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