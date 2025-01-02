Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, işletmelerde denetim yaptı

Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelerde gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyat denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler fahiş fiyat denetiminin yanı sıra gramaj eksikliği, etiket denetimi ve reyon fiyatları ile kasa fiyatlarını denetleyerek verileri kayıt altına aldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak vatandaşların mağdur edebilecek fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için yıl boyunca denetimlerin rutin aralıklarla devam edeceğini ifade etti.