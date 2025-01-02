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        Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, işletmelerde denetim yaptı

        Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelerde gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyat denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 17:00 Güncelleme: 02.01.2025 - 17:02
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        Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, işletmelerde denetim yaptı
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        Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmelerde gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyat denetimi yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler fahiş fiyat denetiminin yanı sıra gramaj eksikliği, etiket denetimi ve reyon fiyatları ile kasa fiyatlarını denetleyerek verileri kayıt altına aldı.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak vatandaşların mağdur edebilecek fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için yıl boyunca denetimlerin rutin aralıklarla devam edeceğini ifade etti.

        Ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Bilhassa temel gıda ürünlerine uygulanan fahiş fiyatların engellenmesi için zabıta ekiplerimiz etiket, stokçuluk ve fiyat denetimi yaptılar. Melikgazi genelinde hizmet veren işletmelerin reyon fiyatları ile etiket fiyatlarını teker teker karşılaştırarak titiz bir çalışma gerçekleştirdiler. Yaptığımız denetimlerle vatandaşlarımızın bütçesini korumak ve güvenilir alışveriş koşullarını sağlamayı amaçlıyoruz. Fahiş fiyat artışı veya etiketlerde ihlal yaptığı tespit edilen işletmelere ekiplerimiz tutanak tutarak, İl Ticaret Müdürlüğüne bildiriyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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