Kayseri ve Yozgat'ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Vatandaşlara Yozgat Belediyesi ve Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından salep ikram edildi.

İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.

Kayseri'de Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Hacı Kılıç Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı. Camiye gelen cemaate ikramlarda bulunuldu.

Kayseri ve Yozgat'taki camilerde, Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

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