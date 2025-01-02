Kayseri ve Yozgat'ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Kayseri ve Yozgat'taki camilerde, Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Kayseri ve Yozgat'taki camilerde, Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Kayseri'de Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Hacı Kılıç Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı. Camiye gelen cemaate ikramlarda bulunuldu.
Yozgat'ta Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi'nde program düzenlendi.
İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.
Vatandaşlara Yozgat Belediyesi ve Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından salep ikram edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.