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        Kayseri'de engelli rampasına park edip ambulansın hareketini engelleyen sürücüye ceza

        Kayseri'de, engelli rampasına araç park edip ambulansın hareketini engelleyen sürücüye ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 23:34 Güncelleme: 02.01.2025 - 23:34
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        Kayseri'de engelli rampasına park edip ambulansın hareketini engelleyen sürücüye ceza
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        Kayseri'de, engelli rampasına araç park edip ambulansın hareketini engelleyen sürücüye ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya hesabından yayımlanan "Engelli rampasına araç parkı nedeniyle ambulans geçemedi" konulu paylaşım ile ilgili çalışma başlattı.

        Hatalı park yapan aracı tespit eden ekipler, bölgedeki kontrollerde 8 aracın da geçiş yolları önünde veya üzerinde park ettiğini tespit etti.

        Sürücülere toplam 7 bin 944 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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