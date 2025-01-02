Kayseri'de engelli rampasına park edip ambulansın hareketini engelleyen sürücüye ceza

Kayseri'de, engelli rampasına araç park edip ambulansın hareketini engelleyen sürücüye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya hesabından yayımlanan "Engelli rampasına araç parkı nedeniyle ambulans geçemedi" konulu paylaşım ile ilgili çalışma başlattı.

Hatalı park yapan aracı tespit eden ekipler, bölgedeki kontrollerde 8 aracın da geçiş yolları önünde veya üzerinde park ettiğini tespit etti.