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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, 2024'te 153 milyon yolcuya hizmet verdi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin raylı sistem hatları ve otobüsleriyle 2024 yılında toplam 153 milyon 352 bin 160 yolcu taşındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 12:26 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:26
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, 2024'te 153 milyon yolcuya hizmet verdi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin raylı sistem hatları ve otobüsleriyle 2024 yılında toplam 153 milyon 352 bin 160 yolcu taşındı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım AŞ tarafından işletilen raylı sistemde, geçen yıl boyunca 75 yolcu istasyonuna sahip 45,6 kilometrelik hatta 80 tramvay hizmet verdi. Bu araçlar, toplamda 7 milyon 400 bin kilometre yol kat ederek, yaklaşık 56 milyon 750 bin yolcu taşıdı.

        Otobüs işletmeleri aracılığıyla, 62 milyon 401 bin kilometre mesafe kat edildi ve 96 milyon 602 bin 160 yolcuya hizmet verildi.

        Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (Kaybis) ise 2024'te mobil uygulama ile kiralama sistemine geçti. 3 yeni istasyonla birlikte toplamda 84 istasyona ulaşan Kaybis, 159 bin 495 kullanıcı tarafından 439 bin 442 kez kullanıldı.

        Kaybis kullanıcıları, toplamda 4 milyon 679 bin 523 kilometre yol kat etti.

        Ulaşım AŞ'ye ait otoparklarda da 1 milyon 991 bin 409 park işlemi gerçekleştirilirken, Kart38 işlem merkezi ve işlem noktalarında toplamda 532 bin 778 vatandaşa hizmet verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçen yıl tramvay ve otobüslerle toplam 153 milyon 352 bin 160 yolcu taşındığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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