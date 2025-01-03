Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, 2024'te 153 milyon yolcuya hizmet verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin raylı sistem hatları ve otobüsleriyle 2024 yılında toplam 153 milyon 352 bin 160 yolcu taşındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım AŞ tarafından işletilen raylı sistemde, geçen yıl boyunca 75 yolcu istasyonuna sahip 45,6 kilometrelik hatta 80 tramvay hizmet verdi. Bu araçlar, toplamda 7 milyon 400 bin kilometre yol kat ederek, yaklaşık 56 milyon 750 bin yolcu taşıdı.

Otobüs işletmeleri aracılığıyla, 62 milyon 401 bin kilometre mesafe kat edildi ve 96 milyon 602 bin 160 yolcuya hizmet verildi. Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (Kaybis) ise 2024'te mobil uygulama ile kiralama sistemine geçti. 3 yeni istasyonla birlikte toplamda 84 istasyona ulaşan Kaybis, 159 bin 495 kullanıcı tarafından 439 bin 442 kez kullanıldı.