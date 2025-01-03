Melikgazi Belediyesi, 3 bin 785 yapı ruhsatı verdi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak 2024 yılının 3 çeyreğinde 3 bin 785 adet yapı ruhsatı ile Türkiye’de en çok ruhsat veren belediye olduklarını ifade etti.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Melikgazi Belediyesinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son açıklanan 2024 yılının 3 çeyreğindeki istatistiklere göre, Türkiye genelindeki yapı ruhsatı verilerine göre 1402 belediye içerisinde yeni yapı için en çok yapı ruhsatı düzenleyen belediye olduklarını ifade etti.