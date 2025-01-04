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        Kayserispor, Bodrum FK maçıyla galibiyet serisi başlatmak istiyor

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Bodrum FK ile yapacakları maçı kazanarak galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 12:40 Güncelleme: 04.01.2025 - 12:40
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        Kayserispor, Bodrum FK maçıyla galibiyet serisi başlatmak istiyor
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        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Bodrum FK ile yapacakları maçı kazanarak galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi.

        Sinan Kaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son iki maçta iyi mücadele ettiklerini ancak bunu skora yansıtamadıklarını belirtti.

        Sahaya yansıttıkları iyi oyunun gelecek açısından önemli olduğunu vurgulayan Kaloğlu, "Hem Antalyaspor hem de Galatasaray karşılaşmasında takımımız çok iyi mücadele etti. Teknik anlamda da iyi şeyler ortaya koydu. Bunu da Türkiye'de futbolla ilgilenen herkes gördü." dedi.

        Puan sıralamasındaki rakiplerinden biriyle karşılaşacaklarına değinen Kaloğlu, şunları kaydetti:

        "Bodrum FK'nin artı ve eksi yönlerini analiz ediyoruz. Buna göre hazırlıklar yapıyoruz, strateji belirliyoruz. Ekibimle 9 maçtır bu takımın başındayım. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının dışındaki 7 karşılaşmada 11 puan topladık. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bodrum FK maçıyla galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Bu açıdan bizim için çok önemli bir maç olacak. Lige verilen arada futbolculara ufak yüklemeler yaptık. Her geçen gün fiziksel anlamda daha iyi durama geliyoruz. Sakat oyuncularımızdan bazıları takımla çalışmaya başladı. Kaleci Bilal Bayazit, Carlos Mane ve Anthony Uzodimma takımla çalışıyor. Majid Hosseini, Arif Kocaman ve Eray Özbek ise henüz o aşamaya gelemedi. Ali Karimi bu maçta rahatsızlığından dolayı oynayamayacak. Mehdi Bourabia da kart cezalısı. Her şeye rağmen umutluyuz. Bu maç 6 puanlık bir karşılaşma. Bodrum FK da bu maçı kazanmak için sahaya çıkacak ama biz iyi bir takımımız, iyi oynuyoruz. İnşallah bunu skora yansıtıp galip geleceğiz."

        Önceki kulüp başkanı Ali Çamlı'nın kulüp için birçok fedakarlıkta bulunduğunun altını çizen Kaloğlu, "Nurettin Başkan da zor bir görev üstlendi. Bizim amacımız iyi skorlar alarak, yönetimimizin, kulübümüzün elini rahatlatmak. Galibiyetler, tüm şehri bir bütün halinde gelecektir. Bizim alacağımız sonuçlar da herkese moral olacaktır. Tek amacımız da bu zaten." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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