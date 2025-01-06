Talas Belediyesinde deprem tatbikatı yapıldı

Kayseri AFAD İl Müdürü Rifat Genç de yapılan tatbikatın reflekse dönüşmesinin önemli olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AFAD ekiplerine ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, depreme hazırlıklı olmaları gerektiğini kaydetti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin hizmet binasındaki çalışanlara yönelik gerçekleştirilen tatbikatta, ilk olarak alarm verildi.

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