Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa hapis ve adli para cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, hapis ve adli para cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar H.T ve M.F.Ç. ile tutuksuz sanık G.G. ve avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek tutuklu sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, tutuksuz sanık G.G'nin ise beraatını talep etti.