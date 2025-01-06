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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa hapis ve adli para cezası

        Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, hapis ve adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 14:28 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:28
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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 sanığa hapis ve adli para cezası
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        Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, hapis ve adli para cezasına çarptırıldı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar H.T ve M.F.Ç. ile tutuksuz sanık G.G. ve avukatları hazır bulundu.

        Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek tutuklu sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, tutuksuz sanık G.G'nin ise beraatını talep etti.

        Mahkeme başkanı tarafından son sözleri sorulan H.T. ve M.F. Ç. suçlamaları reddederek, beraatlarını istedi.

        "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan H.T'ye 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 400 lira adli para cezası, M.F. Ç'ye de 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık G.G'nin ise beraatine hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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