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        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 19:55 Güncelleme: 06.01.2025 - 19:58
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        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına H.E. (31), "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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