Snowboard tutkunu arkadaşlar, Palandöken'de zirveye çıkmak istiyor

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de yaşayan snowboard sporcusu 13 yaşındaki Sümeyye Yaren Güneş ve 14 yaşındaki Orhun Atilla Yılmaz, Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenecek FIS Children Cup'ta şampiyonluk hedefliyor.

Erciyes Kayak Merkezi'nde hazırlıklarını tamamlayan milli takım sporcuları Güneş ve Yılmaz, Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu (FIS) tarafından 8 Ocak'ta Erzurum'da düzenlenecek şampiyonada mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli snowboard antrenörü Said Güneş, AA muhabirine, Güneş ve Yılmaz'ın uluslararası şampiyonada ilk kez yarışacağını söyledi.

Her iki sporcunun da başarılı olduğunu belirten Güneş, "Sporcularımız uluslararası arenada ilk defa yarışacak. Türkiye şampiyonlukları, ikincilikleri var." dedi.

Güneş, Orhun Atilla Yılmaz'ın 15 yaş altı, Sümeyye Yaren Güneş'in ise 13 yaş altı kategorisinde yarışacağını dile getirerek, "FIS Children Cup ilk defa Türkiye'de düzenlenecek. Bu şampiyona için farklı ülkelerden sporcular gelecek. Erzurum Palandöken'de 8 Ocak'ta gerçekleştirecek. Çin, Azerbaycan ve Balkan ülkelerinin yer aldığı 7 ülke katılacak. Bu şampiyona, çocuklar için Avrupa'ya açılan bir kapı." diye konuştu.