Snowboard tutkunu arkadaşlar, Palandöken'de zirveye çıkmak istiyor
MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de yaşayan snowboard sporcusu 13 yaşındaki Sümeyye Yaren Güneş ve 14 yaşındaki Orhun Atilla Yılmaz, Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenecek FIS Children Cup'ta şampiyonluk hedefliyor.
MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de yaşayan snowboard sporcusu 13 yaşındaki Sümeyye Yaren Güneş ve 14 yaşındaki Orhun Atilla Yılmaz, Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenecek FIS Children Cup'ta şampiyonluk hedefliyor.
Erciyes Kayak Merkezi'nde hazırlıklarını tamamlayan milli takım sporcuları Güneş ve Yılmaz, Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonu (FIS) tarafından 8 Ocak'ta Erzurum'da düzenlenecek şampiyonada mücadele edecek.
Snowboard branşında kendi yaş kategorisinde Türkiye birincisi Güneş ve ikinciliği bulunan takım arkadaşı Yılmaz, Palandöken'de düzenlenecek organizasyonda kürsünün zirvesine çıkmak istiyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli snowboard antrenörü Said Güneş, AA muhabirine, Güneş ve Yılmaz'ın uluslararası şampiyonada ilk kez yarışacağını söyledi.
Her iki sporcunun da başarılı olduğunu belirten Güneş, "Sporcularımız uluslararası arenada ilk defa yarışacak. Türkiye şampiyonlukları, ikincilikleri var." dedi.
Güneş, Orhun Atilla Yılmaz'ın 15 yaş altı, Sümeyye Yaren Güneş'in ise 13 yaş altı kategorisinde yarışacağını dile getirerek, "FIS Children Cup ilk defa Türkiye'de düzenlenecek. Bu şampiyona için farklı ülkelerden sporcular gelecek. Erzurum Palandöken'de 8 Ocak'ta gerçekleştirecek. Çin, Azerbaycan ve Balkan ülkelerinin yer aldığı 7 ülke katılacak. Bu şampiyona, çocuklar için Avrupa'ya açılan bir kapı." diye konuştu.
- "Bu yarışta ülkemizi temsil edecek olmak bana büyük gurur veriyor"
Orhun Atilla Yılmaz da snowboard ile 8 yaşında tanıştığını belirtti.
Hedefinin her alanda şampiyonluk olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Çok güzel bir spor. Başka pistlerden kaymak ayrı bir eğlenceli. 6 yıldır yarışıyorum. Her yıl derece yapıyorum. Türkiye geneli derecelerim var. FIS Children Cup, uluslararası bir şampiyona ve 7 ülkeden sporcular katılıyor. Bu yarışta ülkemizi temsil edecek olmak bana büyük gurur veriyor. Orada başka ülkelerdeki sporcuları tanımak da beni çok heyecanlandırıyor."
Yılmaz, yarışmalara arkadaşıyla hazırlanmanın kendine katkı sağladığını ve birbirlerine destek olduklarını dile getirdi.
Sümeyye Yaren Güneş ise bu spora babasının yönlendirmesiyle 5 yaşında başladığını söyledi.
Uluslararası şampiyonaya katılacak olmanın kendisini heyecanlandırdığını belirten Güneş, "11 yaş altı kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum. Önümüzdeki yarışta şampiyon olmayı planlıyorum. FIS Children Cup'a 7 ülkeden sporcu katılacak. Bu yarışmadaki hedefim Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve dereceye girmek. Hedefim, olimpiyatlara katılmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.
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