Kayseri'de aranan 6 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı

Bu kapsamda, 48 ekip ve 165 personelin katıldığı uygulamada, 231 park kontrol edildi, 7 bin 135 kişi ve 2 bin 821 araç sorgulandı.

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