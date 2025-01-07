Kayseri'de aranan 6 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı
Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 6 zanlı yakalandı.
Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 6 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 48 ekip ve 165 personelin katıldığı uygulamada, 231 park kontrol edildi, 7 bin 135 kişi ve 2 bin 821 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 6 şüphelinin yakalandığı uygulamada, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 zanlı ve 20 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.
Uygulamada, 4 hacizli otomobil, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 29 fişek ele geçirildi.
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