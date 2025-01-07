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        Erciyes'te kayak yaparken geçirdiği kazada ölen Rus turistin cenazesi Ankara'ya gönderildi

        Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sırasında düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Rus turistin cenazesi Ankara'ya gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:37 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:58
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        Erciyes'te kayak yaparken geçirdiği kazada ölen Rus turistin cenazesi Ankara'ya gönderildi
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        Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sırasında düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Rus turistin cenazesi Ankara'ya gönderildi.

        Rus turist Timofei Gubskii'nin cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Gubskii'nin cenazesi, cenaze aracına konularak Ankara'ya götürüldü.

        Cenazenin Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul'a oradan da uçakla ülkesi Rusya'ya uğurlanacağı öğrenildi.

        Develi Kapı bölgesinde dün pistlerin dışında kayak yapan Gubskii, dengesini kaybederek düşmüş, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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