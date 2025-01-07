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        GÜNCELLEME - Kayserispor-Galatasaray maçındaki olaylara ilişkin gözaltına alınan 10 taraftar serbest bırakıldı

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki Kayserispor-Galatasaray karşılaşması sırasında sahada ve tribünde çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 10 taraftar serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 18:13 Güncelleme: 07.01.2025 - 18:13
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        GÜNCELLEME - Kayserispor-Galatasaray maçındaki olaylara ilişkin gözaltına alınan 10 taraftar serbest bırakıldı
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki Kayserispor-Galatasaray karşılaşması sırasında sahada ve tribünde çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 10 taraftar serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık Pazar günü oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında tribünde başlayan olaylarla ilgili çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, olaylara karıştıkları tespit edilen 10 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere tamamı serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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