GÜNCELLEME - Kayserispor-Galatasaray maçındaki olaylara ilişkin gözaltına alınan 10 taraftar serbest bırakıldı
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki Kayserispor-Galatasaray karşılaşması sırasında sahada ve tribünde çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 10 taraftar serbest bırakıldı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki Kayserispor-Galatasaray karşılaşması sırasında sahada ve tribünde çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 10 taraftar serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık Pazar günü oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında tribünde başlayan olaylarla ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda, olaylara karıştıkları tespit edilen 10 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere tamamı serbest bırakıldı.
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