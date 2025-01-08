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        Kocasinan'a hayırsever işbirliğiyle 4 yeni okul yapılacak

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hayırsever işbirliğiyle Kocasinan'a 4 yeni okul yapılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 12:07 Güncelleme: 08.01.2025 - 12:07
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        Kocasinan'a hayırsever işbirliğiyle 4 yeni okul yapılacak
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hayırsever işbirliğiyle Kocasinan'a 4 yeni okul yapılacağını duyurdu.

        Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, hayırsever işbirliğiyle Turgutreis, Yenişehir, Erkilet Generalemir ve Zümrüt Mahallesi olmak üzere toplam 4 yeni anaokulunu ilçeye kazandırılacağını belirtti.

        Kocasinan'daki eğitim seviyesini daha da yükseltmek ve ilçenin eğitim altyapısını güçlendirmek için diğer projelerin de hızla devam edeceğine değinen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Kocasinan Belediyesi olarak çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi artırarak sürdürüyoruz. Kocasinan’ın eğitim altyapısını güçlendirmek ve gençlerimize daha iyi bir gelecek sunmak için önemli bir adım atıyoruz. Hayırseverlerimizin katkılarıyla ilçemize 4 yeni okul kazandıracağız. Bu okullar, hem eğitim kalitesini artıracak hem de gençlerimize daha geniş fırsatlar sunacak. Geleceğin liderleri olan gençlerimize daha iyi bir eğitim ortamı sunmak için eğitim yatırımlarını sürdüreceğiz. Okullarımız, modern altyapılarıyla öğrencilere en iyi eğitim koşullarını sağlayacak. Eğitimdeki bu büyük atılımla Kocasinan’ı sadece Kayseri’de değil, Türkiye genelinde de eğitimde örnek gösterilen bir ilçe haline getirmeyi hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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