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        Kayseri'de "Töre" adlı tiyatro oyunu gazeteci ve aileleri için sahnelendi

        Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında "Töre" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 21:24 Güncelleme: 08.01.2025 - 21:24
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        Kayseri'de "Töre" adlı tiyatro oyunu gazeteci ve aileleri için sahnelendi
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        Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında "Töre" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından Gültepe Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa kentte görev yapan gazeteciler ve aileleri katıldı.

        Yönetmen İbrahim Altuntaş'ın tek perdede yönettiği oyun, geçmiş yıllarda yaşanan töre cinayetlerinin arasında filizlenen bir aşk hikayesini konu ediniyor.

        Oyun öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan KGC Başkanı Metin Kösedağ, meslektaşlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

        Gazetecilerin birlikteliğini sağlamak amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini ifade eden Kösedağ, meslektaşlarının aileleriyle birlikte tiyatroya gelmesinin kendisini son derece sevindirdiğini söyledi.

        Aynı zamanda KGC'nin kuruluşunun da 45'nci yılının olduğunu dile getiren Kösedağ, bu kapsamda KGC üyeliğinde 30 yılı dolduran bazı gazetecilere ödül vereceklerini belirtti.

        Gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu ifade eden Kösedağ, "Gazeteciler sadece resmi törenlerde bir araya geliyorlar. Bizde resmi tören ve toplantıların dışında bu tür etkinliklerde bir araya gelip meslektaşlarımızı kaynaştırmak istiyoruz. Ailelerin katılması da bu yönde çok önemli." diye konuştu.

        Kendisinin aynı zamanda gazeteci olduğunu ifade eden yönetmen İbrahim Altuntaş da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün dolu dolu geçmesi için sahne alacaklarını ifade etti

        Renkli Tebeşir Kültür Merkezi oyuncularının rol aldığı, Turgut Özakman'ın yazdığı Töre adlı oyunu gazeteci ve ailelerine sergileyecekleri için mutluluk duyduklarını belirten Altuntaş, aynı zamanda oyunda kendisinin de rol aldığını söyledi.

        Seyircilerin zaman zaman duygu dolu anlar yaşadığı oyunun sonunda, yönetmen ve oyuncular gazeteci ve aileleri tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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