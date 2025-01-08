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        Kayseri'de drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

        Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 23:27 Güncelleme: 08.01.2025 - 23:27
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        Kayseri'de drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
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        Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Mimarsinan Mahallesi'nde gece yarısı drift" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

        Kent merkezinde drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit eden polis ekipleri, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 46 bin 392 lira ceza keserken, ehliyetine 2 ay el koydu.

        Ayrıca, sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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