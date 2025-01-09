Kayseri'de aranan 5 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı
Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 5 zanlı yakalandı.
Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 5 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 46 ekip ve 172 personelin katıldığı uygulamada, 89 park kontrol edildi, 4 bin 847 kişi ve 1740 araç sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin yakalandığı uygulamada, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 zanlı ile 16 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.
Uygulama sırasında, 1 hacizli otomobil, 5 kurusıkı tabanca ve 200 fişek ele geçirildi.
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