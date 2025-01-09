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        Kayseri'de aranan 5 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 5 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 10:01 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:01
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        Kayseri'de aranan 5 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı
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        Kayseri'de polisin düzenlediği "şok uygulamada" aranan 5 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, 46 ekip ve 172 personelin katıldığı uygulamada, 89 park kontrol edildi, 4 bin 847 kişi ve 1740 araç sorgulandı.

        Çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin yakalandığı uygulamada, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 zanlı ile 16 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.

        Uygulama sırasında, 1 hacizli otomobil, 5 kurusıkı tabanca ve 200 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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