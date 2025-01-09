Kayseri'de aranan 5 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı

Bu kapsamda, 46 ekip ve 172 personelin katıldığı uygulamada, 89 park kontrol edildi, 4 bin 847 kişi ve 1740 araç sorgulandı.

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