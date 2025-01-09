Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdoğan, mesajında, gazetecilerin toplumsal bilinçlenme ve demokrasinin güçlenmesinde hayati rol oynadığını bildirdi.

Gazetecilerin kamuoyunun haber alma özgürlüğünü sağlamanın yanı sıra toplumun doğru ve tarafsız bilgiyle buluşmasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Özdoğan, "Gazetecilerimiz, yaşanan felaketlerde yalnızca bilgi aktarmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumu bilinçlendirme ve dayanışma ruhunu güçlendirme anlamında önemli bir sorumluluk üstleniyor. Böylesi zor koşullarda gösterdikleri çaba, hepimiz için bir ilham kaynağıdır. Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise mesajında, zor şartlar altında dahi bu önemli görevi yerine getiren basın mensuplarının her türlü takdiri hak ettiğini bildirdi.

Gazeteciliğin zor olmakla birlikte aynı zamanda sorumluluğu büyük bir meslek olduğuna dikkat çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Elinde fotoğraf makinesi veya kamerasıyla soğuk sıcak, yağmur, çamur, gece ve gündüz demeden zor şartlarda haber peşinde koşan muhabirinden sayfasını çizen, görüntüsünü montajlayan ekibe kadar bütün basın mensupları gerçekten önemli bir işe imza atmaktadır. Her türlü sıkıntıya rağmen bin bir güçlükle gazete çıkaranların, yayıncılık yapanların çabaları alkışı hak etmektedir. Bu vesileyle gazeteci arkadaşlarımızı tebrik ediyor, Çalışan Gazeteciler Günü'nün mesleki açıdan olumlu gelişmelere vesile olmasını diliyorum."