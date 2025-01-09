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        Başkan Büyükkılıç, Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesindeki Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:47 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:47
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        Başkan Büyükkılıç, Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesindeki Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Valiliği öncülüğünde kırsalda sayıları her geçen gün artan kadın kooperatiflerine Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin de destekleri devam ediyor.

        Bu kapsamda Başakpınar Umay Kadın Kooperatifi'ni ziyaret eden Büyükkılıç, burada üretilen ürünler hakkında bilgiler aldı, üretici kadınlarla sohbet etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ziyaret sırasında fırsat verilen kadınların neler yapacaklarının en güzel örneklerini gördüklerini bildirdi.

        Meşhur markalara ait ürünlerinin burada yapıldığını görmekten memnuniyet duyduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Bizler gerek Talas Belediyesi gerekse Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak kooperatiflerimize her türlü desteği veriyor, üretenin yanında yer alma anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hanımefendilerimiz tarafından önce Şehitler Camisi altında güzel bir eğitim kampanyası başladı. Buraya sığmadıkları için 2 katlı belediyemize ait olan bu binayı onlara tahsis ettik. Güzel projelere imza atıyorlar. Onları tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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