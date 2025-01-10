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        Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

        Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 13:15 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:28
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        Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
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        Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Tören kapsamında Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kösedağ, 10 Ocak'ın önemine değindi.

        Gazetecilerin zor şartlar altında mesleklerini sürdürdüklerini ifade eden Kösedağ, "Tabii ki problemler var, bunları da birlikte hareket ederek çözeceğimize inanıyoruz. Sorunlarımızı devlet nezdinden de dile getiriyoruz." diye konuştu.

        Daha sonra gazeteciler KGC binasındaki kokteyle katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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