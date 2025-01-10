Kayseri'de itfaiye personeline yönelik eğitim düzenlendi

Eğitime, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Bozankaya Bölge Sorumlusu Samet Gündüz, Satış Sonrası Hizmetler Sorumlusu Halit Akpınar ile Kayseri Ulaşım AŞ Teknik Personel Ömer Çeçen ve yaklaşık 135 itfaiye personeli katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2 gün süren eğitimde katılımcılara, elektrikli toplu ulaşım araçlarında oluşabilecek yangın ve olumsuzluklara nasıl müdahale edebilecekleri yönünde bilgiler verildi.

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