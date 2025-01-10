Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de itfaiye personeline yönelik eğitim düzenlendi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli personele yönelik eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:22 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de itfaiye personeline yönelik eğitim düzenlendi
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli personele yönelik eğitim düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2 gün süren eğitimde katılımcılara, elektrikli toplu ulaşım araçlarında oluşabilecek yangın ve olumsuzluklara nasıl müdahale edebilecekleri yönünde bilgiler verildi.

        Eğitime, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Bozankaya Bölge Sorumlusu Samet Gündüz, Satış Sonrası Hizmetler Sorumlusu Halit Akpınar ile Kayseri Ulaşım AŞ Teknik Personel Ömer Çeçen ve yaklaşık 135 itfaiye personeli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        Selim İleri'ye veda
        Selim İleri'ye veda
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        Kayseri'de 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        FETÖ hükümlüsü ihraç hakim yakalandı
        FETÖ hükümlüsü ihraç hakim yakalandı
        Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
        Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski hakim yakalandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü eski hakim yakalandı
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Bisiklet almak için kaynakçı oldu, downhill yarışlarında pistlerin tozunu a...
        Bisiklet almak için kaynakçı oldu, downhill yarışlarında pistlerin tozunu a...