Kayseri Büyükşehir Belediyesi "Engelsiz Kayseri" mobil uygulamasını kullanıma sundu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, görme engelli vatandaşların toplu ulaşım hizmetlerinden daha kolay ve güvenli yararlanmalarına imkan tanıyan mobil uygulamayı hizmete sundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, görme engelli bireyler için şehir içi ulaşımı daha güvenli, kolay ve erişilebilir hale getirmek amacıyla "Engelsiz Kayseri" isimli mobil uygulama geliştirdi.

Bireylerin özgürce ve güvenle seyahat edebilmesini sağlayacak uygulama, kullanıcıların şehir içi ulaşımda karşılaştıkları zorlukları minimize etmeyi hedefliyor.

Uygulama ile en yakın durak bilgilerine, durağa gelecek otobüs ve tramvayların tahmini geliş sürelerine erişim sağlanırken, hareket halindeki araçta sonraki durak bilgileri de kullanıcıya anlık sunulabilecek.

Durakları favoriye ekleyerek sonraki kullanımlarda kolay erişim sağlayacak mobil uygulama, akıllı telefonlarda bulunan sesli asistana entegre bir şekilde çalışacak.