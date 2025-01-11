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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Muradımız terörün Türkiye'de sonlanması, uzun yıllardan bu yana Türkiye'de hakim kılınmak istenilen, etnik ve mezhepsel temelli toplumsal ayrışmanın yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetimde kaynaşmaya taşınmasıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 15:32 Güncelleme: 11.01.2025 - 15:51
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de konuştu:
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Muradımız terörün Türkiye'de sonlanması, uzun yıllardan bu yana Türkiye'de hakim kılınmak istenilen, etnik ve mezhepsel temelli toplumsal ayrışmanın yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetimde kaynaşmaya taşınmasıdır." dedi.

        Özdemir, partisinin Kocasinan 9. Bölge Teşkilat Binası'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinden geçtiği bu zor dönemlerde milli birlik ve beraberliğini pekiştirmeye, kardeşliği güçlendirmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

        İçeride ne kadar güçlü olunursa dışarıda da o kadar güçlü olunacağını vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

        "Ankara'ya bir ayağımız ne kadar sağlam basarsa, diğer ayağımız Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk milletinin engin bakış açısını o kadar uzağa ulaştırabilir, eriştirebilir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti olarak Türkistan'da bulunan bütün Türk devletleriyle münasebetlerden bahsedebiliyorsak, Afrika kıtasına dönüp baktığınızda herkes Türkiye'nin yardım ve aynı zamanda işbirliğini konuşuyorsa, Somali, Sudan, Libya gibi coğrafyalarda Türkiye'nin ağırlığı hemen her çevre nazarında değerlendiriliyorsa, ülkelerarası kriz ve savaşlarda Türkiye'nin ara buluculuğuna başvuruluyorsa bu anlamda erişmiş olduğumuz yüksek konumun hangi manaya geldiğini elbette ki düşünmek durumundayız. İşte bu sebeple iç barışımızı sağlamlaştırıp daha büyük işler başarmak istiyoruz. Muradımız terörün Türkiye'de sonlanması, uzun yıllardan bu yana Türkiye'de hakim kılınmak istenilen, etnik ve mezhepsel temelli toplumsal ayrışmanın yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetimde kaynaşmaya taşınmasıdır."

        Özdemir, Türkiye'nin terörle mücadelede çok büyük bedeller ödediğine dikkati çekti.

        Bölgesel düzeye taşınacak barış ve huzur ikliminin Türkiye'ye önemli kazanımlar sağlayacağını aktaran Özdemir, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Genel Başkanımız bu sorumluluk ve fedakarlıkla hareket etmektedir. Aziz milletimizin başını dik tutmak, her daim Türk milletini şanına ve şerefine yaraşır şekilde yaşatmak, aynı zamanda bu milletin geçmişten bugüne kadar gelen tüm değerlerini muhafaza etmek suretiyle daha güçlü bir geleceğe yol almayı murat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ile Kocasinan İlçe Başkanı Behsat Kürşat Önder'in konuşmalarının ardından binanın açılışı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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