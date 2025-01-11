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        Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 22:54 Güncelleme: 11.01.2025 - 23:12
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        Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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