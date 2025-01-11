Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
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