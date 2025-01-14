Kayseri'de uyuşturucuyu koli bandıyla sararak vücuduna gizleyen zanlı yakalandı
Kayseri'de uyuşturucuyu koli bandıyla sararak vücuduna gizleyen zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de uyuşturucuyu koli bandıyla sararak vücuduna gizleyen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda A.Y. (47) "uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan" gözaltına alındı.
Üst aramasında A.Y'nin vücuduna koli bandıyla sarılı şekilde gizlediği bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.