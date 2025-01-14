Kayseri'de işitme engelli öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi

Kayseri'de 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Kayseri AFAD ekiplerince verilen eğitimde, deprem anında yapılması gerekenler hakkında teorik bilgi verilerek, doğru davranışlar ve alınması gereken önlemler uygulamalı olarak gösterildi.

Öğrenciler, afet anında güvenli alan oluşturmayı ve çök-kapan-tutun gibi hayati önem taşıyan hareketleri öğrendi.

Okul zilinin çalmasının ardından öğrenciler öğretmenlerinin gözetimi ve ekiplerin yardımıyla tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Serkan Kulak, afet ve acil durumlar sırasında yapılması gereken doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak anlattıklarını ifade etti.

İl MEB AKUB Ekip Lideri Kemal Çınar da AFAD İl Müdürlüğü ile okulları ziyaret ederek, ana sınıflarından başlayarak eğitim vermeye başladıklarını dile getirdi.