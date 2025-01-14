Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevine Hüseyin Okandan getirildi

        AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevine Hüseyin Okandan getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 18:53 Güncelleme: 14.01.2025 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevine Hüseyin Okandan getirildi
        ABONE OL

        AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevine Hüseyin Okandan getirildi.

        İl başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevine, Genel Merkezimizde gerçekleştirilen istişareler ve görüşmeler neticesinde Sayın Hüseyin Okandan atanmıştır." denildi.

        Hüseyin Okandan'a görevinde başarılar temenni edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yaklaşık 1,5 yıldır büyük bir özveri, gayret ve teşkilat sevgisiyle İl Başkanlığı görevini sürdüren değerli başkanımız Sayın Fatih Üzüm'e de teşekkürü bir borç biliyoruz. Görev süresi boyunca yaptığı hizmetler, teşkilatımıza kazandırdığı yenilikler ve ortaya koyduğu liderlik ile gönüllerde iz bırakan Fatih Üzüm'ün, AK Parti davasına katkılarının her zaman takdirle anılacağına inanıyoruz. Birlik ve beraberlik anlayışıyla, milletimizin refahı, ülkemizin kalkınması ve davamızın yücelmesi adına yürütülen bu kutlu mücadelede bayrak değişiminin yeni bir enerji, yeni bir soluk kazandırmasını temenni ediyoruz. Teşkilatımızın her bir ferdinin, bu kutlu dava yolunda birlik ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur. Yeni İl Başkanımız Hüseyin Okandan'a bir kez daha üstün başarılar diler, bu önemli görevin kendisi ve Kayserimiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de Çevresel Sürdürülebilirlik Akademisi'nin lansmanı yapıldı
        Kayseri'de Çevresel Sürdürülebilirlik Akademisi'nin lansmanı yapıldı
        Kayseri'de 4 kişinin öldüğü kazayla ilgili sürücünün yargılanmasına başland...
        Kayseri'de 4 kişinin öldüğü kazayla ilgili sürücünün yargılanmasına başland...
        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, proje toplantısına katıldı
        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, proje toplantısına katıldı
        Büyükkılıç, MIT'ye kabul edilen Yürüm'ü ağırladı
        Büyükkılıç, MIT'ye kabul edilen Yürüm'ü ağırladı
        Kayseri Kent Konseyi kentin turizm potansiyelini artırmak için adım atıyor
        Kayseri Kent Konseyi kentin turizm potansiyelini artırmak için adım atıyor
        Talas'taki Sahaflar Çarşısı'nda yapım çalışmaları sürüyor
        Talas'taki Sahaflar Çarşısı'nda yapım çalışmaları sürüyor