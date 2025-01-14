AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevine Hüseyin Okandan getirildi.

İl başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevine, Genel Merkezimizde gerçekleştirilen istişareler ve görüşmeler neticesinde Sayın Hüseyin Okandan atanmıştır." denildi.

Hüseyin Okandan'a görevinde başarılar temenni edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaklaşık 1,5 yıldır büyük bir özveri, gayret ve teşkilat sevgisiyle İl Başkanlığı görevini sürdüren değerli başkanımız Sayın Fatih Üzüm'e de teşekkürü bir borç biliyoruz. Görev süresi boyunca yaptığı hizmetler, teşkilatımıza kazandırdığı yenilikler ve ortaya koyduğu liderlik ile gönüllerde iz bırakan Fatih Üzüm'ün, AK Parti davasına katkılarının her zaman takdirle anılacağına inanıyoruz. Birlik ve beraberlik anlayışıyla, milletimizin refahı, ülkemizin kalkınması ve davamızın yücelmesi adına yürütülen bu kutlu mücadelede bayrak değişiminin yeni bir enerji, yeni bir soluk kazandırmasını temenni ediyoruz. Teşkilatımızın her bir ferdinin, bu kutlu dava yolunda birlik ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğinden en ufak bir şüphemiz yoktur. Yeni İl Başkanımız Hüseyin Okandan'a bir kez daha üstün başarılar diler, bu önemli görevin kendisi ve Kayserimiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz."