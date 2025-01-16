Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan Belediyesi, yeşil alanlarda kış bakım çalışmalarını sürdürüyor

        Kocasinan Belediyesi tarafından yeşil alanlarda başlatılan kış bakım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:35 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan Belediyesi, yeşil alanlarda kış bakım çalışmalarını sürdürüyor
        ABONE OL

        Kocasinan Belediyesi tarafından yeşil alanlarda başlatılan kış bakım çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde yer alan parklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özellikle çocuklar için daha yeşil alanlar inşa etmeye devam ettiklerini bildirdi.

        Daha güzel yarınlar için tasarım yönünden fark oluşturan ve donanım ile fonksiyonel bakımından örnek teşkil eden sosyal yaşam alanları yaptıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan, aktif olarak kullanılan alanların bakımını sağlıyoruz. Mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ilçeye yeni ve farklı yeşil alanlar kazandırarak, sosyal alanların sayısını artırıyoruz. Bu çerçevede mevsim şartları elverdiğince sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yaptığımız parkların yanında mevcut parklarımızın bakımı, rehabilitasyonu, eksiklerin giderilmesi de aynı hızla devam eden çalışmalarımız arasındadır. Mevcut parkın onarılması veya tadilata ihtiyacı olan fiziki yapıların iyileştirilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yoğun bir şekilde devam ediyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç, Okandan ve Üzüm'ü ağırladı
        Başkan Büyükkılıç, Okandan ve Üzüm'ü ağırladı
        Kayseri Bilim Merkezi'nin yarıyıl kampı için kayıtları başladı
        Kayseri Bilim Merkezi'nin yarıyıl kampı için kayıtları başladı
        Büyükkılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı kongreye davet
        Büyükkılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı kongreye davet
        14 yaşında Rus olduğunu öğrendi; 11 yıldır anne ve babasını arıyor
        14 yaşında Rus olduğunu öğrendi; 11 yıldır anne ve babasını arıyor
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan Kayserispor'a ziyaret
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'dan Kayserispor'a ziyaret