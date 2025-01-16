Kayseri'de kimlik sorgusu için durdurulan tırda kaçak sigara ve çay yakalandı

A.A'nın kullandığı tırda çay ve tütün tespit köpekleriyle yapılan kontrolde, 280 paket bandrolsüz sigara, 20 elektronik sigara, 4 kilogram nargile tütünü ile 7,5 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde bir tırı kimlik sorgusu için durdurdu.

Kayseri'de kimlik sorgusu için durdurulan tırda gümrük kaçağı sigara ve çay ele geçirildi.

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