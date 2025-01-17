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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası mütemmimleri ile apron projesi açılışına katıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası mütemmimleri ile apron projesi açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 20:23 Güncelleme: 17.01.2025 - 20:23
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası mütemmimleri ile apron projesi açılışına katıldı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası mütemmimleri ile apron projesi açılışına katıldı.

        AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi için kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı'nda düzenlenen yeni terminal binası mütemmimleri ile apron projesi açılışına iştirak etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, "Restorasyonu, yenilemesi biten havalimanı terminalimizin Kayseri'mize, THY camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle daha nice yolcu kapasitesinin artışına da vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın yaptığı duanın ardından kurdele kesilerek, açılış gerçekleştirildi.

        Açılış törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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