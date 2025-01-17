Türk Kızılayın İç Anadolu'da 2025 yılı hedefi 143 bin ünite kan toplamak

TUNAHAN AKGÜN - Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Yozgat'ta geçen yıl 130 bin ünite kan bağışı toplayan Türk Kızılay, 2025 yılında 143 bin ünite kan toplamayı hedefliyor.

Türk Kızılay, hem düzenli kan bağışçısı oranını artırmak hem de mevsimsel olarak düşen kan bağışlarından dolayı azalan stok seviyesini ihtiyacı karşılayacak oranlara çıkarmak amacıyla "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasını sürdürüyor.

Kan bağışı hakkında toplumda farkındalık oluşturmak ve vatandaşları düzenli kan bağışına yönlendirmek amacıyla bölge illerde düzenli bilgilendirme ve etkinlikler yapılıyor.

Bölgedeki 7 ilde 133 personelle çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay ekipleri, her gün yaklaşık 47 hastaneye kan ve kan bileşeni transferi gerçekleştiriyor.

Türk Kızılay İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Adem Tatar, AA muhabirine, kanın aciliyetinin yanında sürekli bir ihtiyaç olduğunu ve günlük kana ihtiyaç duyan birçok kişinin bulunduğunu söyledi.

Kan verme konusunda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Tatar, bu kapsamda İç Anadolu'daki sorumlu oldukları illerde çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

- Kış aylarında başvurular düşüyor, stoklar azalıyor

Kış aylarında vatandaşların çok fazla dışarıya çıkmaması nedeniyle kan merkezlerine başvuruların önemli oranda düştüğünü anlatan Tatar, şöyle konuştu:

"Kan bağışı tabii ki oldukça önemli bir konu. Sürekli kan ihtiyacı var. Biz bu sürekli olan ihtiyacı karşılamak için de ekiplerimizle sürekli sahada faaliyet içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz aylarda haliyle stoklarda bir miktar azalma var ama şu an itibarıyla kan ihtiyacını karşılayabilecek durumdayız. Biliyorsunuz mübarek üç aylarında içerisindeyiz yakında da ramazan ayı geliyor. Hem kış ayları hem de ramazan ayı dolayısıyla kan bağışlarında ciddi düşme oluyor. Stoklarda sorun yaşamamak adına ramazan ayı öncesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."