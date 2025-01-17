AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Ya Allah aşkına Sayın Özgür Özel hiç dış politika danışmanın yok mu? Hiç dış politika uzmanın yok mu? Sana Suriye'deki gelişmeleri, dünyadaki gelişmeleri anlatacak hiç mi yol arkadaşın yok? Eğer yol arkadaşların varsa sana gerçekleri anlatmıyorlarsa veya onların gözlükleri de kataraktlı büyük şekilde at gözlüğü takıyorlarsa sana bir tavsiyem var, derhal ama derhal o danışmanlarını değiştir." dedi.

Elitaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yapacakları çok iş olduğunu söyledi.

14-28 Mayıs'ta milletin çok önemli görev üstlendiğini belirten Elitaş, "14-24 Mayıs tarihinde 1,5 yıl sonrayı gördü, değerli vatandaşlarımız. 'Rusya-Ukrayna savaşı var, Orta Doğu karışık, Suriye'de değişik şeyler olabilir, Türkiye'de farklı şeyler olabilir. Bizim coğrafyamızda olumsuz meseleler bulunabilir.' dedi. 6 artı 1 masada yapılan icraatları değil, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada bekası ve doğru dürüst hareket edebilmesi için dış mihrakların Türkiye üzerinde yaptığı hesapları ortadan kaldırabilmek için vatandaşımız 14-28 Mayıs tarihinde olağanüstü derecede hassas davranarak liderimiz Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçme kabiliyetini gösterdi. 1,5 yıl sonra aralık ayının ilk haftasında teröristan kurmaya çalışan, Suriye'de yapılan işleri ve icraatları durdurabilmek için vatandaşımız 1,5 sene öncesinden coğrafyamızı gördü." diye konuştu.

Oysa Ana Muhalefet liderinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'Esed'le görüşün' tavsiyesinde bulunmasından bir gün sonra Esed'in pılıyı pırtıyı toplayıp ülkesini terk ettiğine dikkati çeken Elitaş, aradaki farkın bu olduğunu kaydetti.

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e dış politika eleştirisi

Elitaş, milletin gözü, milletin terazisiyle ana muhalefet partisi genel başkanı Özgür Özel'in bakış açısını gördüklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ya Allah aşkına Sayın Özgür Özel hiç dış politika danışmanın yok mu? Hiç dış politika uzmanın yok mu? Sana Suriye'deki gelişmeleri, dünyadaki gelişmeleri anlatacak hiç mi yol arkadaşın yok? Eğer yol arkadaşların varsa sana gerçekleri anlatmıyorlarsa veya onların gözlükleri de kataraktlı, büyük şekilde at gözlüğü takıyorlarsa sana bir tavsiyem var, derhal ama derhal o danışmanlarını değiştir. Çünkü onlar sana yanlış yol gösteriyor. Eğer ekonomiyle ilgili danışmanların Türkiye'deki geleceği, Türkiye ekonomisinin bu süreç içerisindeki yaptığı meseleyi iyi tahlil edemiyorlarsa başlarında profesör, ekonomist, iktisatçı diye yazan danışmanların sana doğruları söylemiyorlarsa ne olur Sayın Özel o danışmanlarını da değiştir. Çünkü bu ülkenin demokrasisi için özellikle olmazsa olmazımız olan muhalefete ihtiyacımız var. İyi bir muhalefete ihtiyacımız var ama o muhalefet partisinin genel başkanı sanki müsameredeymiş gibi cebinden kırmızı kart çıkararak, 'ben sana kırmızı kart gösteriyorum' diye olmaz. Suriye'deki gelişmeler konusunda, Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin seçim sonuçlarının Türkiye üzerinde ne gibi etki yapacağı konusunda, ekonomiyle ilgili durum ve Balkanlar'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler konusunda fikir üretip birlikte hareket etme kabiliyetini gösterebilecek, samimi bir şekilde neler olduğunu ifade edebilecek ana muhalefet partisine ihtiyacımız var." - "31 Mart seçimlerinde bir heyecan yaşamışlardı" Mustafa Elitaş, 22 yıldır muhalefet boşluğu çektiklerini ifade ederek şunları kaydetti: "İstanbul'daki gölge genel başkanı mıdır, ne olduğu belirsiz olan birisi de parti içerisindeki muhalefete uyarı veriyor. Diyor ki 'Hiç kimse şuna heveslenmesin, bunu yapmasın. Farklı şekilde ön almaya kalkmasın. Onların bu gayretlerine, ben pışık derim' diyor. Ya Allah rızası için bir muhalefet partisinin genel başkanı, muhalefet partisinin önde gelen kişileri böyle basit meselelerle siyaset yaptıkları takdirde milletin umudu olması maalesef ortadan kalkıyor. 31 Mart seçimlerinde bir heyecan yaşamışlardı. Sanki kalıcı gibi olarak görmüşlerdi ama milletimiz 14-28 Mayıs tarihinden sonraki süreçte dedi ki 'Bunlardan bir şey olmaz, bunlar burnunun ucunu göremiyor. Ben 1,5 sene sonrasını görüyorum ama bunlar bir metre sonrasını, bir gün sonrasını göremiyor.' dedi.

Hamdolsun teşkilat başkanlığımızın başlattığı, eylül 2024 tarihinden itibaren ortaya koyduğumuz 'Türkiye Buluşmaları'nda vatanın 81 vilayetinin her bir karışını milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız hep birlikte karış karış gezdik ve gördük ki milletin 31 Mart'tan tarihinden itibaren AK Parti'ye ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a olan güveni hızlı bir şekilde aynen devam ediyor. Yapılan son anketlerde, son değerlendirmelerde, teşkilatlarımızın kongrelerinde görüyoruz ki müthiş bir sevgi var. Gözlerinin içerisinde büyük bir güven var. Geleceğe umutla bir bakış var. Türkiye Yüzyılı'nı, terörle mücadele yüzyılını, terörsüz bir Türkiye planını hayata geçirebilmek için siz gönüldaşlarımıza, siz delegelerimize, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, bütün teşkilat mensuplarımıza önemli görevler düşüyor." - "Bizim Kayseri'den öğreneceklerimiz var" AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de beraber yol yürüdükleri her arkadaşlarından bir şeyler öğrenerek büyüdüklerini, yol arkadaşlarının hepsinin neyin mücadelesini verdiklerinin farkında olduklarını söyledi. Kayseri'nin bu hareketin ayağının bastığı, gönlünün mayalandığı yer olduğunu vurgulayan Kandemir, şunları kaydetti: "Kayserili hemşehrilerimiz, AK Parti ne zaman huzuruna çıksa ona sahip çıkmış, liderinin arkasında durmuş bir şehir. Onun için Kayseri'de siyaset yapmak bizim için değerli. Bizim Kayseri'den öğreneceklerimiz var. Kayserili hemşehrilerimizin muhabbetinin ne demek olduğunu, hangi manaya geldiğini biliyoruz. Kayseri muhabbeti ve sevdası, bayrağa olan aşkı, ezana olan tutkusuyla bu ülkenin adeta çimentosu ve biz Kayseri'de her defasında birinci olmuş siyasi hareketiz. Kayseri'nin bize yüklediği mananın, sorumluluğun farkında olan bir siyasi hareketiz. 8. Olağan Kongre sürecimizde son dönemde Kayseri'de yaşadığımız o düşüşün de bize hangi dersleri verdiğinin farkında olarak yeni bir ayağa kalkışın, yeni bir dirilişin, yeni bir mücadelenin başlangıcını yapacağız."