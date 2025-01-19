Kayseri'deki yatırımlar ulusal gazete ve televizyon temsilcilerine tanıtıldı

Kayseri'de yapılan yatırımlar, ulusal gazete ve televizyon temsilcilerine anlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, medya temsilcilerine Erciyes Kayak Merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni gezdirdi.

Gezinin ardından Kayseri Kalesi, Kazancılar Çarşısı ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile içerisindeki Kayseri Mutfağı da ziyaret edildi.

Büyükkılıç, bir esnafın kestiği pastırmayı gazetecilere ikram ederken "Erciyesimizin eşsiz güzelliklerini ve Kayseri'mizin turizm potansiyelini paylaşarak keyifli bir gün geçirdiğimiz medya temsilcilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Geziye, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile müdürler de eşlik etti.