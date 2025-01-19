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        Kayseri'deki yatırımlar ulusal gazete ve televizyon temsilcilerine tanıtıldı

        Kayseri'de yapılan yatırımlar, ulusal gazete ve televizyon temsilcilerine anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 12:44 Güncelleme: 19.01.2025 - 12:49
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        Kayseri'deki yatırımlar ulusal gazete ve televizyon temsilcilerine tanıtıldı
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        Kayseri'de yapılan yatırımlar, ulusal gazete ve televizyon temsilcilerine anlatıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, medya temsilcilerine Erciyes Kayak Merkezi ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni gezdirdi.

        Gezinin ardından Kayseri Kalesi, Kazancılar Çarşısı ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile içerisindeki Kayseri Mutfağı da ziyaret edildi.

        Büyükkılıç, bir esnafın kestiği pastırmayı gazetecilere ikram ederken "Erciyesimizin eşsiz güzelliklerini ve Kayseri'mizin turizm potansiyelini paylaşarak keyifli bir gün geçirdiğimiz medya temsilcilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Geziye, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile müdürler de eşlik etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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