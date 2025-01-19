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        Kayseri'de refüje çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Develi ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 15:18 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:18
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        Kayseri'de refüje çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Develi ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        A.C.D. idaresindeki 38 GD 803 plakalı hafif ticari araç, Güneyaşağı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağılık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan yolcu A.Ö. ise hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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