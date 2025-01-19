GÜNCELLEME- Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı.
Kazım Karabekir Mahallesi Mesci Baba Caddesi'nde 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla göğsünden yaralanan E.Ç, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan M.Ü.(19), M.A.Ü.(17), A.Ü.(46) ve A.B'nin(19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ü. ve M.A.Ü. tutuklandı.
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