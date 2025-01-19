Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        GÜNCELLEME- Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 23:18 Güncelleme: 19.01.2025 - 23:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME- Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        ABONE OL

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin ölmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı.

        Kazım Karabekir Mahallesi Mesci Baba Caddesi'nde 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada bıçakla göğsünden yaralanan E.Ç, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından gözaltına alınan M.Ü.(19), M.A.Ü.(17), A.Ü.(46) ve A.B'nin(19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ü. ve M.A.Ü. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri