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        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 gözaltı

        KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 16:50 Güncelleme: 19.01.2025 - 16:50
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        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 gözaltı
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        KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada E.Ç. hayatını kaybetti. Kavgaya karışan 4 kişi ise gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mesci Baba Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada, E.Ç., bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan E.Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sonrası kavgaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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