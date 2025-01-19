Erciyes 38 FSK – Zonguldakspor FK: 0-1
STAT:Atatürk Spor Kompleksi Yan SahaHAKEMLER: Ömer Şivka, Sabri Üstünel, Umur ErtemelERCİYES 38 FSK: Kadem Burak – Taner (Dk.
STAT:Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Ömer Şivka, Sabri Üstünel, Umur Ertemel
ERCİYES 38 FSK: Kadem Burak – Taner (Dk.77 İsmet), Berkay (Dk.46 Batuhan), İsmail, Yaşar (Dk.46 İhsan Uğur), Gürkan (Dk.73 Fevzi Can), Oğuzhan (Dk.46 Ayhan), Enes, Hüseyin Ekici, Tayyib, Hüseyin Fındıkçı
ZONGULDAKSPOR FK: Umut Kaya – Umut Kerem, Ethem, Melih Mert (Dk.68 Gökhan Köseoğlu), Gökhan Meral, Güney, Fatih (Dk.68 Necati), Mümin (Dk.75 Ali Arda), Yusuf Emre, Sefa (Dk.83 Yiğit), Embiya
GOL: Dk.26 İsmail (kendi kalesine) (Zonguldakspor FK)
SARI KARTLAR: Tayyib (Erciyes 38 FSK) Ethem (Zonguldakspor FK)
TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup 16’ncı hafta maçında Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FSK, evinde ağırladığı Zonguldakspor FK’ya 1-0’lık skorla mağlup oldu .
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