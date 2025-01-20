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        Hacılar'da anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi

        Hacılar'da yazar Şenay Özkan anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 16:24 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:56
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        Hacılar'da anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi
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        Hacılar'da yazar Şenay Özkan anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Özer Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, çocukların mutluluğunu ön planda tuttuklarını belirtti.

        Çocukların gelişimine katkı sağlamak istediklerini anlatan Özdoğan,"Mehmet Özer Çocuk Kütüphanemiz sadece bir kütüphane değil, çocuklarımızın öğrenirken eğlendiği bir yaşam alanı. Onların gelişimine katkı sağlamak, hayal dünyalarını desteklemek bizim en önemli önceliklerimizden biri. Bugün sevgili çocuklarımızın keyifli anlarına eşlik etmek bizleri çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

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