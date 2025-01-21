Kayseri'de toplu ulaşımda yerli ödeme sistemi "Troy" kartları kullanıma sunuldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerli ödeme sistemi "Troy" kartlarını toplu ulaşımda kullanıma sunarak, vatandaşlara daha hızlı ve kolay ödeme imkanı sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, toplu taşıma alanında yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor. 2024 yılında "Troy" kart kullanıcı sayısının oldukça artması sebebiyle, Ulaşım AŞ, mevcut sistemine bu kartları entegre etmek amacıyla çalışmalarını tamamladı.

Sisteme entegre olan "Troy", toplu ulaşımda sunduğu avantajlarla vatandaşlara kolaylık sağlarken, toplu taşıma araçlarında da ödeme yapmak için daha fazla seçenek sunulmuş olacak.

Kayseri’de günlük olarak ortalama 35 bin kişi, bankacılık kartlarıyla toplu ulaşımı kullanırken, "Troy" kartlarının sisteme dahil edilmesiyle, bu sayının daha da artması bekleniyor.

Ulusal düzeyde geçerliliği bulunan Troy kartları, vatandaşlara hızlı ve pratik ödeme imkanı sunarak ulaşımı daha da erişilebilir kılacak.