Başkan Büyükkılıç, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı açılış törenine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, dünya mobilya sektörünün en prestijli üç fuarı arasında gösterilen ve Kayseri'den 140'a yakın firmanın katıldığı Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İstanbul International Furniture Fair-IIFF) açılış törenine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen törene Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve firma yetkilileri katıldı.

Büyükkılıç, Kayseri'nin fuara damga vurduğunu belirterek, üreten şehir Kayseri’nin istihdamına katkı sağlayan firma ve iş insanlarına verimli bir fuar geçirmelerini temenni etti.

Kayseri denilince akla mobilya geldiğini belirten Büyükkılıç, Kayseri'nin üretmeyi bilen ve ihracata önem veren bir şehir olduğunu ifade etti.