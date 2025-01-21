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        Başkan Büyükkılıç, alışveriş merkezindeki esnafı ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kumsmall Alışveriş Merkezi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 15:43 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:56
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        Başkan Büyükkılıç, alışveriş merkezindeki esnafı ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kumsmall Alışveriş Merkezi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya ile alışveriş merkezindeki esnafla sohbet edip hayırlı işler diledi.

        Büyükkılıç, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Ziyareti değerlendiren Büyükkılıç, "Mobilyanın başkenti Kayseri’mizde hemşehrilerimize hizmet veren, ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük karma alışveriş merkezi olan Kumsmall AVM’yi ziyaret ettik. Ziyaretimizde hem alışveriş yapan hemşehrilerimizle hem de güler yüzlü esnafımızla bir araya gelerek keyifli sohbet ettik." ifadesini kullandı.

        Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya da ziyaretleri ve desteklerinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür etti.

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