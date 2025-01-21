Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka bir ilden kente uyuşturucu getiren ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, U.Y. (25) ile T.T'yi (24) yakaladı.
İkamette yapılan aramada, 1119 uyuşturucu hap ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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