Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, U.Y. (25) ile T.T'yi (24) yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka bir ilden kente uyuşturucu getiren ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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