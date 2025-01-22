Kayserispor'un iç sahada yüzü gülmüyor
RAMAZAN KAYA - Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda daha iyi bir görüntü sergileyen Bellona Kayserispor, topladığı 16 puanın 10'unu rakip sahada kazandı.
RAMAZAN KAYA - Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda daha iyi bir görüntü sergileyen Bellona Kayserispor, topladığı 16 puanın 10'unu rakip sahada kazandı.
Ligin ilk yarısında evinde oynadığı 9 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda çıktığı 9 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 10 puan aldı.
İlk devrede oynadığı 18 karşılaşmada topladığı 16 puanla ligi düşme hattında tamamlayan Kayserispor, ikinci yarının ilk haftasını "bay" geçince averajla 17. sıraya geriledi.
- 4 maçtır galibiyete hasret
Ligin ilk yarısında sadece 3 galibiyet alabilen Kayseri ekibi, 10. haftada Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 1-0, 12. haftada Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1, 15. haftada ise evinde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yendi.
Sonrasında çıktığı 4 maçta, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Kayserispor, ligin ikinci yarısına deplasmanda Net Global Sivasspor mücadelesiyle başlayacak.
Transfer tahtası kapalı olduğu için 2024-2025 sezonuna transfer yapamadan giren sarı-kırmızılı takım, ligin 2. haftasında evinde 2-1 yenildiği rakibini 25 Ocak'ta oynanacak maçta mağlup etmeyi hedefliyor.
- Son 4 sezonun en kötü ilk yarısına imza attı
Süper Lig'de 20 takımın mücadele ettiği 2023-2024 sezonunun ilk yarısında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 29 puan toplayan ancak 3 puanı silindiği için devreyi 26 puanla 8. sırada bitiren Kayserispor, 19 takımın yer aldığı 2022-2023 sezonunun ilk yarısını ise 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle yine 26 puanla 8. sırada tamamladı.
20 takımın mücadele ettiği 2021-2022 sezonunun ilk yarısını 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 24 puanla 13. sırada bitiren sarı-kırmızılı ekip, 21 takımın yer aldığı 2020-2021 sezonunun ilk yarısını ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 19 puan toplayarak 17. sırada tamamladı.
Ligde 18 takımın yer aldığı 2019-2020 sezonunun ilk yarısını ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 10 puanla son sırada tamamlayan, sezonu da 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyetle 32 puan ve averajla 17. sırada tamamlayan Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonunun "2019-2020 sezonunda Süper Lig, TFF 1, TFF 2 ve TFF 3. Lig'de düşme olmayacak" kararının ardından ligde kalmıştı.
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