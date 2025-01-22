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        Kayserispor'un iç sahada yüzü gülmüyor

        RAMAZAN KAYA - Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda daha iyi bir görüntü sergileyen Bellona Kayserispor, topladığı 16 puanın 10'unu rakip sahada kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:02 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:02
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        Kayserispor'un iç sahada yüzü gülmüyor
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        RAMAZAN KAYA - Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında deplasmanda daha iyi bir görüntü sergileyen Bellona Kayserispor, topladığı 16 puanın 10'unu rakip sahada kazandı.

        Ligin ilk yarısında evinde oynadığı 9 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda çıktığı 9 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 10 puan aldı.

        İlk devrede oynadığı 18 karşılaşmada topladığı 16 puanla ligi düşme hattında tamamlayan Kayserispor, ikinci yarının ilk haftasını "bay" geçince averajla 17. sıraya geriledi.

        - 4 maçtır galibiyete hasret

        Ligin ilk yarısında sadece 3 galibiyet alabilen Kayseri ekibi, 10. haftada Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 1-0, 12. haftada Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1, 15. haftada ise evinde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yendi.

        Sonrasında çıktığı 4 maçta, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Kayserispor, ligin ikinci yarısına deplasmanda Net Global Sivasspor mücadelesiyle başlayacak.

        Transfer tahtası kapalı olduğu için 2024-2025 sezonuna transfer yapamadan giren sarı-kırmızılı takım, ligin 2. haftasında evinde 2-1 yenildiği rakibini 25 Ocak'ta oynanacak maçta mağlup etmeyi hedefliyor.

        - Son 4 sezonun en kötü ilk yarısına imza attı

        Süper Lig'de 20 takımın mücadele ettiği 2023-2024 sezonunun ilk yarısında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 29 puan toplayan ancak 3 puanı silindiği için devreyi 26 puanla 8. sırada bitiren Kayserispor, 19 takımın yer aldığı 2022-2023 sezonunun ilk yarısını ise 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle yine 26 puanla 8. sırada tamamladı.

        20 takımın mücadele ettiği 2021-2022 sezonunun ilk yarısını 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 24 puanla 13. sırada bitiren sarı-kırmızılı ekip, 21 takımın yer aldığı 2020-2021 sezonunun ilk yarısını ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 19 puan toplayarak 17. sırada tamamladı.

        Ligde 18 takımın yer aldığı 2019-2020 sezonunun ilk yarısını ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 10 puanla son sırada tamamlayan, sezonu da 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyetle 32 puan ve averajla 17. sırada tamamlayan Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonunun "2019-2020 sezonunda Süper Lig, TFF 1, TFF 2 ve TFF 3. Lig'de düşme olmayacak" kararının ardından ligde kalmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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